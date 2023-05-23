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Офтальмолог Попов посоветовал делать перерыв от зрительной работы каждые 40 минут

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Врач-офтальмолог АО «Медицина» Андрей Попов заявил, что долгое сидение за компьютером и работа в плохо либо ярко освещённых помещениях могут привести к перенапряжению глазных мышц.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовал правильно настроить яркость монитора и расположить его на расстоянии 35—40 см от глаз.

«Когда мы смотрим на экран любого гаджета, мы реже моргаем. Это провоцирует сухость глаз, поэтому необходимо следить за частотой моргания, а при появлении дискомфорта по назначению врача-офтальмолога использовать увлажняющие капли», — сказал Попов.

По его словам, нужно делать перерыв от зрительной работы каждые 40 минут. Не менее важной он назвал правильную посадку за рабочим столом.

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