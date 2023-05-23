Врач Мамонтова назвала недостаток йода одной из причин развития болезней щитовидной железы

Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова рассказала о причинах развития болезней щитовидной железы.

«Одной из наиболее распространённых причин возникновения недуга щитовидной железы является недостаток йода в организме. Вещество необходимо для производства гормонов, вследствие чего его дефицит может привести к гипотиреозу», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, ещё одна причина — нарушения в работе иммунной системы. На состояние щитовидной железы влияет и окружающая среда.

«Врачи рекомендуют проходить медицинское обследование щитовидной железы раз в год для людей, не имеющих ранее никаких заболеваний органа и не находящихся в группе риска. В иных случаях проверять щитовидку рекомендуется чаще», — добавила Мамонтова.

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