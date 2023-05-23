Эндокринолог Калинчев: уровень «плохого» холестерина повышается при неправильном питании
«Уровень «плохого» холестерина повышается при гормонально-обменных нарушениях и неправильном питании. Лечить надо их. А липидограмма сама нормализуется», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, желательно отказаться от простых углеводов и жирной пищи.
«Сложные углеводы, нежирные сорта мяса, овощи и зелень. Еда должна быть простой, аскетичной. Никаких полуфабрикатов и фастфуда», — уточнил Калинчев.
Он добавил, что не менее важна двигательная активность.
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