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Эндокринолог Калинчев: уровень «плохого» холестерина повышается при неправильном питании

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Врач-эндокринолог Алексей Калинчев заявил, что питание человека с повышенным холестерином должно быть стандартным для похудения.

«Уровень «плохого» холестерина повышается при гормонально-обменных нарушениях и неправильном питании. Лечить надо их. А липидограмма сама нормализуется», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, желательно отказаться от простых углеводов и жирной пищи.

«Сложные углеводы, нежирные сорта мяса, овощи и зелень. Еда должна быть простой, аскетичной. Никаких полуфабрикатов и фастфуда», — уточнил Калинчев.

Он добавил, что не менее важна двигательная активность.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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