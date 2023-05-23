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Стоматолог Деркач рассказала, почему у взрослых сохраняются молочные зубы

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Врач-стоматолог, главный врач клиники Fantasy Smile Наталья Деркач заявила, что молочные зубы могут сохраняться во взрослом возрасте из-за нарушения обмена веществ в организме.

В беседе с Life.ru эксперт назвала и другие причины, среди которых остеомиелиты челюстей, нарушение работы желёз внутренней секреции, воспалительные острые и хронические процессы, наследственные особенности организма.

«Спешить удалять молочные зубы без надлежащих показаний тоже не стоит. Нужно пройти осмотр у квалифицированного стоматолога, который установит ваши индивидуальные особенности зубов и примет решение, стоит удалять молочные зубы или нет. Ведь коренной зуб взамен молочного зуба может уже и не вырасти», — сказала Деркач.

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