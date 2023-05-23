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Певица Гончар рассказала о важном значении колыбельных для развития ребёнка

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Актриса, певица, эксперт по голосу и проявленности Анастасия Гончар рассказала о воздействии колыбельных песен на маленьких детей. По её словам, колыбельная знакомит новорождённого ребёнка с окружающим миром.

С первых дней жизни через колыбельные ребёнок учится распознавать звуки, ритм, а также энергетику матери, сообщила она в беседе с ФАН.

«К основным функциям колыбельных относят практически-бытовую, познавательную, эмоциональную, психотерапевтическую, морально-этическую и функцию формирования эстетического чутья», — объяснила Гончар.

Специалист выразила мнение, что в колыбельных заложен сакральный смысл, а вибрации звука в них способны воздействовать на здоровье ребёнка, укрепляя его.

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