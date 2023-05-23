Четверть российских работодателей готовы оплачивать летний отдых детей сотрудников

В деловой общественной организации «Ассоциация менеджеров» сообщили, что 26% российских компаний в этом году готовы профинансировать летний отдых для детей своих сотрудников полностью или частично.

Об этом сообщает «Российская газета». Остальные 74% компаний не планируют реализацию подобных социальных программ. Полностью летний отдых детям сотрудников оплачивают только 10% российских работодателей. 40% компаний готовы оплачивать 50% стоимости путёвок, ещё 20% — до 40% стоимости. В ходе исследования респонденты указали, что понимают под летним отдыхом: детский летний лагерь — 92%, санаторно-курортное лечение — 15%, каникулы, проведённые у бабушки, — 8%. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.