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Четверть российских работодателей готовы оплачивать летний отдых детей сотрудников

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В деловой общественной организации «Ассоциация менеджеров» сообщили, что 26% российских компаний в этом году готовы профинансировать летний отдых для детей своих сотрудников полностью или частично.

Об этом сообщает «Российская газета».

Остальные 74% компаний не планируют реализацию подобных социальных программ.

Полностью летний отдых детям сотрудников оплачивают только 10% российских работодателей. 40% компаний готовы оплачивать 50% стоимости путёвок, ещё 20% — до 40% стоимости.

В ходе исследования респонденты указали, что понимают под летним отдыхом: детский летний лагерь — 92%, санаторно-курортное лечение — 15%, каникулы, проведённые у бабушки, — 8%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.

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