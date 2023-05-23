Корабли БФ отработают уничтожение подводной лодки «противника» на морских полигонах

Корветы Балтфлота «Сообразительный», «Стойкий» и «Бойкий» вышли в морские полигоны для отработки задач по поиску подводной лодки условного противника.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

В течение нескольких дней корабли во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ морской авиации БФ будут осуществлять совместные учения по поиску, слежению и уничтожению субмарины условного противника.

Также экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, отработают ряд других упражнений.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.