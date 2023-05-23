Корабли БФ отработают уничтожение подводной лодки «противника» на морских полигонах
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
В течение нескольких дней корабли во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ морской авиации БФ будут осуществлять совместные учения по поиску, слежению и уничтожению субмарины условного противника.
Также экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, отработают ряд других упражнений.
Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.