Мэр Евпатории Демидова предупредила о возможных громких звуках в городе
Учения силовиков пройдут во вторник, 23 мая, в Евпатории, в городе могут быть слышны громкие звуки, заявила глава городской администрации Елена Демидова.
- © РИА Новости / Алексей Павлишак
«Сегодня планируются учения силовых структур», — написала она в Telegram-канале.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в городе связаны с учениями флота.
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