Мэр Евпатории Демидова предупредила о возможных громких звуках в городе

Учения силовиков пройдут во вторник, 23 мая, в Евпатории, в городе могут быть слышны громкие звуки, заявила глава городской администрации Елена Демидова.

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«Сегодня планируются учения силовых структур», — написала она в Telegram-канале. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в городе связаны с учениями флота.