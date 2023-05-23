Пульмонолог Белоглазова предупредила о рисках курения вейпов

Кандидат медицинских наук Ирина Белоглазова предупредила, что курение вейпов может привести к проблемам с лёгкими.

Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам врача, в США уже проводили операции по пересадке лёгких молодым людям, которые курили вейпы.

«Основная причина ХОБЛ — это курение. Электронные средства курения могут вызывать пневмонит, альвеолит с достаточно острым, ярким, тяжёлым течением, вплоть до госпитализации пациента в реанимационное отделение», — сказала Белоглазова.

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