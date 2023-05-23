В Казани ищут тело утонувшего 22 мая подростка
Об этом сообщает kp.ru.
Уточняется, что ЧП произошло на пляже Нижнее Заречье в 16:25. По словам очевидцев, посетитель пляжа решил переплыть реку Казанку на спор.
Предположительно, из-за резкого перепада температур у него случились судороги, из-за чего пловец утонул.
К настоящему времени спасатели обследовали 6 тыс. кв. м дна, однако тело юноши пока не обнаружили. Поиски молодого человека продолжаются.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке нашли тело утонувшей студентки, которая ранее пропала.