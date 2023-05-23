В Казани ищут тело утонувшего 22 мая подростка

В Казани спасатели продолжают поиски тела 18-летнего молодого человека, который утонул 22 мая.

Об этом сообщает kp.ru.

Уточняется, что ЧП произошло на пляже Нижнее Заречье в 16:25. По словам очевидцев, посетитель пляжа решил переплыть реку Казанку на спор.

Предположительно, из-за резкого перепада температур у него случились судороги, из-за чего пловец утонул.

К настоящему времени спасатели обследовали 6 тыс. кв. м дна, однако тело юноши пока не обнаружили. Поиски молодого человека продолжаются.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке нашли тело утонувшей студентки, которая ранее пропала.