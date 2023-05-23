РБК: Минюст предложил не считать экстремистскими карты России, созданные до 2014 года

Министерство юстиции предложило в ряде случаев не считать экстремистскими карты России, которые оспаривают её территориальную целостность.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

В ведомстве считают важным уточнить, что карта будет считаться экстремистской в случае, если изначально создана с умыслом исказить государственные границы России.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что карты в школьных учебниках по географии будут актуализированы с учётом новых регионов после введения новых программ обучения.

В январе правительство поддержало с учётом доработки законопроект, относящий к экстремистским материалам публично распространяемые карты, оспаривающие территориальную целостность России.