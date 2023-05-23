РБК: Минюст предложил не считать экстремистскими карты России, созданные до 2014 года
- globallookpress.com
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
В ведомстве считают важным уточнить, что карта будет считаться экстремистской в случае, если изначально создана с умыслом исказить государственные границы России.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что карты в школьных учебниках по географии будут актуализированы с учётом новых регионов после введения новых программ обучения.
В январе правительство поддержало с учётом доработки законопроект, относящий к экстремистским материалам публично распространяемые карты, оспаривающие территориальную целостность России.