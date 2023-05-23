Остеопат Сарафан: боль в шее возникает из-за неправильных привычек

Остеопат Анна Сарафан рассказала о привычках, которые могут спровоцировать боль в шее.

Болевой синдром может возникать, если регулярно сидеть в позе нога на ногу, носить сумку только на одном плече, спать на высоких подушках или слишком мягком матрасе, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

«Во всех этих ситуациях мышцы тела чрезмерно напрягаются, чтобы сохранить баланс, и происходит это, как правило, несимметрично. В результате одни мышцы расслаблены, а другие слишком напряжены, что со временем и приводит к боли», — объяснила врач.

Она также отметила, что зачастую причиной болей является малоподвижный образ жизни и длительное сидение за компьютером.

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