Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Остеопат Сарафан: боль в шее возникает из-за неправильных привычек

Короткая ссылка
Остеопат Анна Сарафан рассказала о привычках, которые могут спровоцировать боль в шее.

Болевой синдром может возникать, если регулярно сидеть в позе нога на ногу, носить сумку только на одном плече, спать на высоких подушках или слишком мягком матрасе, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

«Во всех этих ситуациях мышцы тела чрезмерно напрягаются, чтобы сохранить баланс, и происходит это, как правило, несимметрично. В результате одни мышцы расслаблены, а другие слишком напряжены, что со временем и приводит к боли», — объяснила врач.

Она также отметила, что зачастую причиной болей является малоподвижный образ жизни и длительное сидение за компьютером.

Ранее хирург-флеболог Виктор Пасов в интервью Nation News рассказал, кто предрасположен к тромбозам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить