Мишустин заявил, что Россия добьётся всех целей по адаптации экономики
Он отметил, что стране необходимо решить ряд задач, которые в том числе связаны с выстраиванием новой логистики, обеспечением финансовой и технологической независимости.
Премьер добавил, что эта работа уже ведётся.
«Поэтому нет никаких сомнений: все поставленные цели будут достигнуты», — приводит ТАСС слова Мишустина на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.
Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что политика Минска и Москвы по противодействию санкциям Запада приносит реальный результат.