Мишустин заявил, что Россия добьётся всех целей по адаптации экономики

России предстоит решить ещё много задач в новых условиях, но все цели будут выполнены, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что стране необходимо решить ряд задач, которые в том числе связаны с выстраиванием новой логистики, обеспечением финансовой и технологической независимости.

Премьер добавил, что эта работа уже ведётся.

«Поэтому нет никаких сомнений: все поставленные цели будут достигнуты», — приводит ТАСС слова Мишустина на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что политика Минска и Москвы по противодействию санкциям Запада приносит реальный результат.