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Тестовую версию российского игрового движка могут продемонстрировать уже в этом году

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Российские разработчики планируют представить тестовую версию игрового движка Nau Engine, поддержку которому оказывает VK, до конца 2023 года.
Тестовую версию российского игрового движка могут продемонстрировать уже в этом году

Об этом РИА Новости рассказал руководитель разработки Александр Мясищев, отметив, что полноценный продукт должен быть готов к 2025 году.

«Мы стремимся показать тестовую версию движка уже в этом году, полноценный запуск базовой версии планируется на 2025 год», — заявил он.

По его словам, данный движок можно будет использовать для создания игр для всех платформ: мобильных, ПК и консолей. Также он может стать инструментом для создания других проектов, например, приложений.

Ранее гендиректор VK Владимир Кириенко заявил, что компания вложит 1 млрд рублей в базовую версию разработки игрового движка.

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