Тестовую версию российского игрового движка могут продемонстрировать уже в этом году

Российские разработчики планируют представить тестовую версию игрового движка Nau Engine, поддержку которому оказывает VK, до конца 2023 года.

Об этом РИА Новости рассказал руководитель разработки Александр Мясищев, отметив, что полноценный продукт должен быть готов к 2025 году.

«Мы стремимся показать тестовую версию движка уже в этом году, полноценный запуск базовой версии планируется на 2025 год», — заявил он.

По его словам, данный движок можно будет использовать для создания игр для всех платформ: мобильных, ПК и консолей. Также он может стать инструментом для создания других проектов, например, приложений.

Ранее гендиректор VK Владимир Кириенко заявил, что компания вложит 1 млрд рублей в базовую версию разработки игрового движка.