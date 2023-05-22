Тестовую версию российского игрового движка могут продемонстрировать уже в этом году
Об этом РИА Новости рассказал руководитель разработки Александр Мясищев, отметив, что полноценный продукт должен быть готов к 2025 году.
«Мы стремимся показать тестовую версию движка уже в этом году, полноценный запуск базовой версии планируется на 2025 год», — заявил он.
По его словам, данный движок можно будет использовать для создания игр для всех платформ: мобильных, ПК и консолей. Также он может стать инструментом для создания других проектов, например, приложений.
Ранее гендиректор VK Владимир Кириенко заявил, что компания вложит 1 млрд рублей в базовую версию разработки игрового движка.