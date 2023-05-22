Открылась Московская неделя предпринимательства
Об этом сообщает НТВ.
Основным событием станет форум с участием представителей столичного бизнеса. Запланированы деловые сессии, дискуссии и лекции.
Неделя предпринимательства проходит и в Калининграде, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Она началась с семинара для экспортёров «Экспорт в новой реальности. Возможности торговли на рынках СНГ и Северной Африки».
Помимо семинаров, запланированы круглые столы, тренинги и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что число занятых в малом бизнесе Подмосковья выросло на треть с 2020 года.