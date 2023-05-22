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На Сахалине началась экспедиция «Дальневосточный фронт»

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Недалеко от села Рощино в Сахалинской области началась экспедиция «Дальневосточный фронт».

Об этом сообщает ОТР.

В данном районе в 1945 году шли бои Южно-Сахалинской наступательной операции. На поиски останков погибших военнослужащих приехали более 50 волонтёров из 22 регионов.

«Мы будем продолжать работать на местах наступления 157-го стрелкового полка. Те места, которые в прошлые годы давали результаты. Мы находили останки наших солдат. И также будем искать место захоронения 214-й танковой бригады, солдат, офицеров, которые были захоронены, и захоронение было утеряно», — заявил Артём Бандура, руководитель сахалинского отделения «Поисковое движение России».

Найденные останки будут захоронены на воинском мемориале в селе Победино.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове прошла церемония перезахоронения останков бойца Красной Армии Николая Чагаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

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