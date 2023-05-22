Объявлены итоги работы платформы «Россия — страна возможностей» за пять лет

Стали известны итоги работы президентской платформы «Россия — страна возможностей» за пять лет. Участниками 26 проектов, конкурсов и олимпиад стали 20 млн человек из всех российских регионов, а также из 150 стран, заявил генеральный директор платформы, и. о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Благодаря работе платформы у людей действительно поменялось восприятие доступности возможностей в нашей стране», — сказал Комиссаров.

Победителями конкурсов и олимпиад платформы за всё время стали более 50 тыс. человек.

Число партнёров платформы в настоящее время превышает 1,5 тыс.

Ранее сообщалось, что участники автомобильной экспедиции, организованной АНО «Россия — страна возможностей», посетили Запорожскую область. Акция приурочена к пятилетию со дня создания платформы.