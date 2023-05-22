Психолог Наумова посоветовала уделить летом особое внимание здоровью детей

Семейный психолог Наталья Наумова дала советы по организации детского отдыха в летний период. В частности, она рекомендовала уделить особое внимание здоровью.

«Родители могут поехать с ребёнком на дачу, в лес или на природу. Важно, чтобы на природе у ребёнка была возможность двигаться. Как минимум должна быть компания ребят, чтобы дети вместе придумали, чем заняться. Возможно, детям понравится посещение оздоровительного лагеря», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, многие дети любят купаться, и важно, чтобы водные процедуры проходили под присмотром родителей.

Наумова отметила, что лето — это ещё и возможность развить новые навыки.

«Нужно, чтобы дети посещали мероприятия, театры, кинотеатры, смотрели выставки. Важно не забывать про чтение», — сказала она.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.