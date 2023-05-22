В «Деловой России» заявили, что шестидневная рабочая неделя нарушает трудовые права граждан

Руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин прокомментировал идею о введении шестидневной рабочей недели.

«Введение шестидневной рабочей недели можно рассматривать как нарушение трудовых прав и гарантий граждан, установленных в том числе Трудовым кодексом РФ», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, производительный и эффективный труд предполагает такой режим работы и отдыха, который позволяет работнику восстанавливать силы и обеспечивать профессиональное долголетие.

Со своей стороны, председатель Ростовской областной организации Росхимпрофсоюза Наталья Сычёва в беседе с ФАН выразила мнение, что ряду предприятий придётся перестраивать график.

«Многие компании не смогут перейти на шестидневную рабочую неделю без серьёзных изменений в графике работы. И это также влечёт за собой оп­ределённые сложности», — считает эксперт.

Ранее экономист и предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT обращение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.