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Сенатор Гумерова заявила о востребованности профессии эколога

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Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что профессия эколога в настоящее время востребована.

«Отдельно хочу отметить большой запрос субъектов РФ на специалистов экологического профиля. Известны примеры, когда экономически выгодные для региона проекты отклоняются из-за отсутствия должной проработки влияния проектов на окружающую среду», — сказала она в беседе с «МК в Питере».

По её словам, образовательные программы экологической направленности реализуются в 369 вузах России.

Как отметила Гумерова, технологии развиваются очень быстро, поэтому важно, чтобы у вузов была возможность разработки гибких образовательных программ.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО поддержит создание сети студенческих экоклубов «Зелёная лига».

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