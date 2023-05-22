Сенатор Гумерова заявила о востребованности профессии эколога
«Отдельно хочу отметить большой запрос субъектов РФ на специалистов экологического профиля. Известны примеры, когда экономически выгодные для региона проекты отклоняются из-за отсутствия должной проработки влияния проектов на окружающую среду», — сказала она в беседе с «МК в Питере».
По её словам, образовательные программы экологической направленности реализуются в 369 вузах России.
Как отметила Гумерова, технологии развиваются очень быстро, поэтому важно, чтобы у вузов была возможность разработки гибких образовательных программ.
Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО поддержит создание сети студенческих экоклубов «Зелёная лига».