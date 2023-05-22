Подмосковная Система-112 приняла свыше 400 тысяч звонков в полицию и ГИБДД с начала года
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
В ведомстве отметили, что Система-112 взаимодействует с правоохранительными органами и Центром безопасности дорожного движения региона.
В частности, операторы могут вызвать на место ЧП сразу несколько оперативных служб, что увеличивает шансы на спасение людей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Систему-112 Подмосковья поступило более 400 тыс. звонков в период с 28 апреля по 9 мая.