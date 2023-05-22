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Подмосковная Система-112 приняла свыше 400 тысяч звонков в полицию и ГИБДД с начала года

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Система-112 Московской области приняла более 400 тыс. вызовов, адресованных полиции и ГИБДД, с начала 2023 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.

В ведомстве отметили, что Система-112 взаимодействует с правоохранительными органами и Центром безопасности дорожного движения региона.

В частности, операторы могут вызвать на место ЧП сразу несколько оперативных служб, что увеличивает шансы на спасение людей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Систему-112 Подмосковья поступило более 400 тыс. звонков в период с 28 апреля по 9 мая.

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