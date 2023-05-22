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В Екатеринбурге рабочий на стройплощадке погиб от удара ковшом экскаватора

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В Екатеринбурге рабочий скончался вследствие удара по голове ковшом экскаватора. ЧП произошло на стройплощадке на улице академика Парина во время земляных работ по строительству магистральных сетей.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Свердловской областной прокуратуры.

Отмечается, что в настоящее время следователи СУ СК России по региону работают на месте происшествия. По факту произошедшего назначили судмедэкспертизу.

Со своей стороны, в пресс-службе МВД России по области уточнили, что погибший гражданин России был уроженцем Киргизии.

Ранее сайт Newinform сообщал, что СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.

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