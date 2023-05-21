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Кадыров: благодаря Путину решаются самые сложные задачи в регионах

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что благодаря помощи президента России Владимира Путина оперативно решаются самые сложные задачи в регионах.

Об этом он написал в Telegram.

При этом глава Чечни назвал российского лидера «отзывчивым и чутким руководителем».

По его словам, во время недавней личной встречи Путин «сам» попросил его озвучить трудные вопросы региона, после чего пообещал помочь в решении каждого.

«Не успел я вернуться после встречи из Пятигорска в родной Грозный, как мне уже сообщили о первых положительных результатах», — заявил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров назвал выступление Владимира Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске содержательным и интересным.

Также, комментируя заявление лидеров G7 о новых антироссийских санкциях, он заявил, что на Северном Кавказе есть своя «семёрка».

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