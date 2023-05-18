В Торгово-промышленной палате России заявили о важности поддержки семейных компаний
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«Молодому поколению предстоит строить экономику будущего, и нужно учитывать тренды на индивидуализм и поиск способов достижения благосостояния, уложив их в серьёзную концепцию, которую государство сейчас выстраивает для обеспечения экономической устойчивости», — отметила Дыбова на сессии, посвящённой развитию семейного бизнеса, на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Как напомнила эксперт, практически все фермерские хозяйства — это семейные компании, как и 95% частных школ.
«Услуги, гостиницы, даже частные аэропорты — всё больше и больше сфер жизни, где серьёзно представлен семейный бизнес», — сказала Дыбова.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области число предпринимателей выросло на 18 тыс. с начала 2023 года и превысило 428 тыс.