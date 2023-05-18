Росстандарт создаст более 10 стандартов для продукции на растительной основе
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Об этом сообщает «Российская газета».
Разработки позволят определить, насколько продукция безопасна и отвечает заявленным характеристикам.
«Если проявляется интерес к новому виду продукции, на неё должны быть стандарты. Когда нет понятных требований, это всегда база для фальсификации, контрафакта и обмана потребителя», — сказал Шалаев на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир».
По его словам, сфера производства продукции на растительной основе стремительно растёт.
Ранее сообщалось, что Росрыболовство объяснило маркировку икры важностью защиты рынка от её нелегального оборота.