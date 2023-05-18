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Росстандарт создаст более 10 стандартов для продукции на растительной основе

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Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что ведомство разработает более 10 стандартов для продукции на растительной основе. Они коснутся методов исследования и испытания продукции для выявления микроэлементов.
Росстандарт создаст более 10 стандартов для продукции на растительной основе
  • Gettyimages.ru
  • © Sigrid Gombert

Об этом сообщает «Российская газета».

Разработки позволят определить, насколько продукция безопасна и отвечает заявленным характеристикам.

«Если проявляется интерес к новому виду продукции, на неё должны быть стандарты. Когда нет понятных требований, это всегда база для фальсификации, контрафакта и обмана потребителя», — сказал Шалаев на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир».

По его словам, сфера производства продукции на растительной основе стремительно растёт.

Ранее сообщалось, что Росрыболовство объяснило маркировку икры важностью защиты рынка от её нелегального оборота.

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