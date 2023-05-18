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Специалист Пучков: спрос на сотрудников в промышленности вырос на 97%

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Директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков заявил, что спрос на сотрудников в сфере промышленности в I квартале 2023 года вырос на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Специалист Пучков: спрос на сотрудников в промышленности вырос на 97%
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen_

В беседе с «Известиями» он отметил, что спрос на фрезеровщиков, например, увеличился втрое, на токарей — вдвое, на станочников — в 1,3 раза, на инженеров — в 1,2 раза.

Больше всего заинтересованность в специалистах данной отрасли выросла в Нижегородской области, Краснодарском крае и в целом в Центральном федеральном округе.

«Двукратный рост числа вакансий в сфере промышленности по стране обусловлен потребностью усиления производственных мощностей в контексте активного импортозамещения и реорганизации производственных процессов», — сказал Пучков.

Ранее председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.

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