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В МЧС сообщили о гибели двух сапёров при разминировании территории ДНР

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Два сапёра Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России погибли в ходе разминирования территории ДНР.
В МЧС сообщили о гибели двух сапёров при разминировании территории ДНР
  • РИА Новости

«18 мая при выполнении работ по разминированию территорий в ДНР, исполняя свой долг, трагически погибли сапёры Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что старший лейтенант Илья Глоба и лейтенант Олег Сергеенко погибли при проведении работ по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи.

В декабре в МВД ЛНР сообщили, что сапёрам может потребоваться около семи лет, чтобы полностью разминировать территорию Луганской Народной Республики.

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