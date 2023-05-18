В МЧС сообщили о гибели двух сапёров при разминировании территории ДНР
- РИА Новости
«18 мая при выполнении работ по разминированию территорий в ДНР, исполняя свой долг, трагически погибли сапёры Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России», — говорится в заявлении.
Отмечается, что старший лейтенант Илья Глоба и лейтенант Олег Сергеенко погибли при проведении работ по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи.
В декабре в МВД ЛНР сообщили, что сапёрам может потребоваться около семи лет, чтобы полностью разминировать территорию Луганской Народной Республики.