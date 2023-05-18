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Верховный суд России: уклонением от призыва считается неоднократная неявка без причин

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Верховный суд России объяснил, что уклонением от призыва на военную службу считается неоднократная неявка без уважительной причины на медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии.
Верховный суд России: уклонением от призыва считается неоднократная неявка без причин
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Также уклонением будет считаться неявка в назначенные время и место для отправки к месту прохождения службы. 

Как заявили в ВС, призывнику будет грозить уголовная ответственность, если подобными действиями он намеревается избежать «возложения на него обязанности нести военную службу по призыву».

В апреле Крымский гарнизонный военный суд признал военнослужащего одной из местных воинских частей Александра Миникина виновным в неисполнении приказа командира. Его приговорили к двум годам колонии-поселения.

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