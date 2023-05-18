Верховный суд России: уклонением от призыва считается неоднократная неявка без причин

Верховный суд России объяснил, что уклонением от призыва на военную службу считается неоднократная неявка без уважительной причины на медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Также уклонением будет считаться неявка в назначенные время и место для отправки к месту прохождения службы.

Как заявили в ВС, призывнику будет грозить уголовная ответственность, если подобными действиями он намеревается избежать «возложения на него обязанности нести военную службу по призыву».

В апреле Крымский гарнизонный военный суд признал военнослужащего одной из местных воинских частей Александра Миникина виновным в неисполнении приказа командира. Его приговорили к двум годам колонии-поселения.