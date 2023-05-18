Верховный суд России: уклонением от призыва считается неоднократная неявка без причин
- РИА Новости
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Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Также уклонением будет считаться неявка в назначенные время и место для отправки к месту прохождения службы.
Как заявили в ВС, призывнику будет грозить уголовная ответственность, если подобными действиями он намеревается избежать «возложения на него обязанности нести военную службу по призыву».
В апреле Крымский гарнизонный военный суд признал военнослужащего одной из местных воинских частей Александра Миникина виновным в неисполнении приказа командира. Его приговорили к двум годам колонии-поселения.