Статус «Московская медсестра» начали присваивать по специальности «операционное дело»
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Об этом сообщает НСН.
Таким образом, теперь почётные звания присуждают по четырём направлениям, среди которых также «анестезиология-реаниматология», «сестринское дело» и «сестринское дело в педиатрии».
«Операционные медсёстры — это важные люди в хирургической бригаде. Именно они готовят операционную, следят за соблюдением стерильности и правильной транспортировкой пациента, а во время самой процедуры ассистируют хирургу», — сказала Ракова.
По её словам, от подготовки медсестры во многом зависит успех операции.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области рассказали о ходе работ по возведению центра общей врачебной практики в деревне Судниково под Волоколамском.