Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Статус «Московская медсестра» начали присваивать по специальности «операционное дело»

Короткая ссылка
В список специальностей, представители которых могут получить статус «Московская медсестра», добавили новое направление — «операционное дело», заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Статус «Московская медсестра» начали присваивать по специальности «операционное дело»
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Об этом сообщает НСН.

Таким образом, теперь почётные звания присуждают по четырём направлениям, среди которых также «анестезиология-реаниматология», «сестринское дело» и «сестринское дело в педиатрии».

«Операционные медсёстры — это важные люди в хирургической бригаде. Именно они готовят операционную, следят за соблюдением стерильности и правильной транспортировкой пациента, а во время самой процедуры ассистируют хирургу», — сказала Ракова.

По её словам, от подготовки медсестры во многом зависит успех операции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области рассказали о ходе работ по возведению центра общей врачебной практики в деревне Судниково под Волоколамском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить