Статус «Московская медсестра» начали присваивать по специальности «операционное дело»

В список специальностей, представители которых могут получить статус «Московская медсестра», добавили новое направление — «операционное дело», заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

Таким образом, теперь почётные звания присуждают по четырём направлениям, среди которых также «анестезиология-реаниматология», «сестринское дело» и «сестринское дело в педиатрии».

«Операционные медсёстры — это важные люди в хирургической бригаде. Именно они готовят операционную, следят за соблюдением стерильности и правильной транспортировкой пациента, а во время самой процедуры ассистируют хирургу», — сказала Ракова.

По её словам, от подготовки медсестры во многом зависит успех операции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области рассказали о ходе работ по возведению центра общей врачебной практики в деревне Судниково под Волоколамском.