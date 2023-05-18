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В Госдуме поддержали право силовиков пресекать движение беспилотников в воде и на земле

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Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий силовым структурам пресекать движение не только воздушных БПЛА, но также наземных и водных беспилотников.
В Госдуме поддержали право силовиков пресекать движение беспилотников в воде и на земле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечают авторы инициативы, в настоящий момент есть правовые сложности, так как законодательство позволяет сотрудникам силовых ведомств противостоять только воздушным беспилотникам.

В случае принятия документа, соответствующие права на сбитие БПЛА на земле и в воде получат МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП.

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