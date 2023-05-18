Гериатр Фесенко: злоупотребление смузи может привести к болезням сердечно-сосудистой системы

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России Эльвира Фесенко рассказала, что смузи не стоит пить часто, это может нанести вред здоровью.

«Вопрос с употреблением смузи и свежевыжатых соков не так прост. Последние исследования в Британии выявили корреляцию с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — сообщила специалист в интервью «Аргументам и Фактам».

Употребление свежевыжатого сока или смузи не должно быть заменой основного рациона, подчеркнула Фесенко.

Она напомнила, что употребление смузи и свежевыжатых соков, особенно из сладких фруктов, может приводить к резкому увеличению выработки глюкозы. Врач посоветовала обязательно проконсультироваться со специалистом перед тем, как вводить такие напитки в рацион на постоянной основе, в том числе в рамках диет или детокс-программ.

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