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Гериатр Фесенко: злоупотребление смузи может привести к болезням сердечно-сосудистой системы

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России Эльвира Фесенко рассказала, что смузи не стоит пить часто, это может нанести вред здоровью.
Гериатр Фесенко: злоупотребление смузи может привести к болезням сердечно-сосудистой системы
  • © Ezra Bailey

«Вопрос с употреблением смузи и свежевыжатых соков не так прост. Последние исследования в Британии выявили корреляцию с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — сообщила специалист в интервью «Аргументам и Фактам».

Употребление свежевыжатого сока или смузи не должно быть заменой основного рациона, подчеркнула Фесенко.

Она напомнила, что употребление смузи и свежевыжатых соков, особенно из сладких фруктов, может приводить к резкому увеличению выработки глюкозы. Врач посоветовала обязательно проконсультироваться со специалистом перед тем, как вводить такие напитки в рацион на постоянной основе, в том числе в рамках диет или детокс-программ.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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