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В Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино»

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Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в промышленном технопарке «Крекшино» завершена заливка фундамента. В настоящее время на объекте идут работы по установке несущих конструкций здания площадью более 16 тыс. кв. м.
В Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино»
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Установка конструктива здания завершена на 65%, отметил глава департамента.

По его словам, строительство ведётся в рамках городской программы по созданию мест приложения труда.

«Этот проект... объединит на одной территории производство и помещения для лабораторий и исследований, а также административно-хозяйственные площади», — добавил Овчинский.

Как уточнил член правления компании Capital Group Владимир Галактионов, срок окончания полного комплекса строительно-монтажных работ — конец 2023 года.

Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.

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