В Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино»
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Установка конструктива здания завершена на 65%, отметил глава департамента.
По его словам, строительство ведётся в рамках городской программы по созданию мест приложения труда.
«Этот проект... объединит на одной территории производство и помещения для лабораторий и исследований, а также административно-хозяйственные площади», — добавил Овчинский.
Как уточнил член правления компании Capital Group Владимир Галактионов, срок окончания полного комплекса строительно-монтажных работ — конец 2023 года.
Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.