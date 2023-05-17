Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Адвокат Жаров: за поведение ребёнка в школе отвечает школа

Короткая ссылка
Адвокат Антон Жаров заявил, что если у ребёнка нет медицинских противопоказаний для учёбы в школе и это подтверждено справкой, то за его поведение в школе отвечает учебное заведение.
Адвокат Жаров: за поведение ребёнка в школе отвечает школа
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

«Если есть отклонения, нужно лечить, конечно. Школьный психолог в таких случаях рекомендует родителям показать ребёнка специалистам. Однако агрессивное поведение — это далеко не всегда следствие психических проблем. Чаще это говорит о том, что он не знает, как разрешить какую-то болезненную для него ситуацию», — сказал эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, школа может перевести неуправляемого ребёнка в другой класс, подключить школьного психолога, социального работника или службу медиации, назначить индивидуальный образовательный маршрут или дополнительные занятия, заменить учителя.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить