Адвокат Жаров: за поведение ребёнка в школе отвечает школа

Адвокат Антон Жаров заявил, что если у ребёнка нет медицинских противопоказаний для учёбы в школе и это подтверждено справкой, то за его поведение в школе отвечает учебное заведение.

«Если есть отклонения, нужно лечить, конечно. Школьный психолог в таких случаях рекомендует родителям показать ребёнка специалистам. Однако агрессивное поведение — это далеко не всегда следствие психических проблем. Чаще это говорит о том, что он не знает, как разрешить какую-то болезненную для него ситуацию», — сказал эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, школа может перевести неуправляемого ребёнка в другой класс, подключить школьного психолога, социального работника или службу медиации, назначить индивидуальный образовательный маршрут или дополнительные занятия, заменить учителя.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.