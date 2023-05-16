Власти Петербурга ввели запрет на использование беспилотников до конца июля
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Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
«Оперативный штаб Санкт-Петербурга... принял решение с 16 мая по 31 июля 2023 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга», — заявили в администрации.
Отмечается, что запрет не будет касаться беспилотников органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций, которые исполняют государственный заказ.
Ранее власти Калининградской области запретили полёты гражданских БПЛА вплоть до отмены режима боеготовности.
Также в Ленинградской области официально вступил в силу запрет на использование беспилотников.