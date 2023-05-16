Мотострелки ВВО отрабатывают тактическую стрельбу на полигоне в Амурской области
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.
Участники манёвров выполняют одиночные упражнения и в составе боевых двоек. Стрельбу по мишеням ведут из разных положений.
После тренировок инструкторы разбирают ошибки и дают рекомендации.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения, в ходе которых отразили атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника на базу во Владивостоке.