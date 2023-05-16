Юрист Виноградов уточнил, что в редких случаях работодатель может отменить сотруднику отпуск
«Если человек уже отдыхает, но возникла производственная необходимость вернуть его на рабочее место, то с согласия работника может быть оформлен отзыв из отпуска», — объяснил эксперт в беседе с Life.ru.
При этом заставить сотрудника выйти на работу в принудительном порядке руководитель не может.
Если отпуск работнику перенесли на следующий год, а это может произойти в исключительных случаях, то отгулять его он должен не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск, заключил Виноградов.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.