Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Юрист Виноградов уточнил, что в редких случаях работодатель может отменить сотруднику отпуск

Короткая ссылка
Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что в случае возникновения срочной производственной необходимости сотруднику могут отменить запланированный отпуск и даже вернуть с отдыха.

«Если человек уже отдыхает, но возникла производственная необходимость вернуть его на рабочее место, то с согласия работника может быть оформлен отзыв из отпуска», — объяснил эксперт в беседе с Life.ru.

При этом заставить сотрудника выйти на работу в принудительном порядке руководитель не может.

Если отпуск работнику перенесли на следующий год, а это может произойти в исключительных случаях, то отгулять его он должен не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск, заключил Виноградов.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить