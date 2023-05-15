В Оренбурге рассказали о состоянии пострадавших при падении карусели
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Всех взрослых выписали из стационаров. В Центре детской хирургии остаются двое пациентов.
«Они продолжают лечение в отделении, их выписка на амбулаторное долечивание планируется до конца текущей недели», — уточнила Савинова.
Положительная динамика отмечена у 26-летней пострадавшей, которая лечится в институте имени Бурденко.
«В ближайшие дни запланирована реконструктивно-восстановительная хирургическая операция на лице. Её будут проводить лучшие специалисты центра челюстно-лицевой хирургии», — сообщила министр.
Ранее Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал Александра Плинина, руководителя ООО «Аттракцион-Сервис», обслуживающего аттракционы в парке Оренбурга.
Как пишет kp.ru, 6 мая во время движения по кругу внезапно обрушилась колонна, на которой держался механизм «Цепочной карусели». На аттракционе в этот момент находились люди.
По последним данным, 20 человек попали в больницу.