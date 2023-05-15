В Оренбурге рассказали о состоянии пострадавших при падении карусели

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала, в каком состоянии находятся пострадавшие при падении карусели в столице региона.

Об этом сообщает RIA56.

Всех взрослых выписали из стационаров. В Центре детской хирургии остаются двое пациентов.

«Они продолжают лечение в отделении, их выписка на амбулаторное долечивание планируется до конца текущей недели», — уточнила Савинова.

Положительная динамика отмечена у 26-летней пострадавшей, которая лечится в институте имени Бурденко.

«В ближайшие дни запланирована реконструктивно-восстановительная хирургическая операция на лице. Её будут проводить лучшие специалисты центра челюстно-лицевой хирургии», — сообщила министр.

Ранее Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал Александра Плинина, руководителя ООО «Аттракцион-Сервис», обслуживающего аттракционы в парке Оренбурга.

Как пишет kp.ru, 6 мая во время движения по кругу внезапно обрушилась колонна, на которой держался механизм «Цепочной карусели». На аттракционе в этот момент находились люди.

По последним данным, 20 человек попали в больницу.