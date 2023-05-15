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Специалист Зайцев прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость

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Директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что тренд на снижение среднего размера скидок наблюдается с февраля — марта 2023 года.
Специалист Зайцев прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость
  • РИА Новости

«Прошлый год был буквально рекордным по дисконтам при продаже вторичного жилья», — сказал эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, основное влияние на цены оказывали околонулевые ставки на ипотеку на первичном рынке, и покупатели часто выбирали новостройки из-за более комфортного ежемесячного платежа.

«С начала года активный рост предложения на вторичном рынке прекратился, а вместе с ним снизилась и конкуренция среди продавцов», — отметил Зайцев.

Как считает эксперт, в среднесрочной перспективе цена недвижимости будет расти, хоть и не так активно, как последние два-три года.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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