«Ъ»: производители электроники попросили власти улучшить подготовку специалистов
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга России Василия Шпака, направленное в апреле в Минпросвещения.
По данным газеты, Шпак передал ведомству совместное обращение консорциума «Вычислительная техника» и группы компаний «Бештау».
В этом обращении представители компаний призвали власти улучшить образовательные программы для специалистов в техникумах и колледжах на фоне «дефицита квалифицированных кадров в сфере радиоэлектроники».
В письме предлагается увеличить срок подготовки специалистов на год.
Ранее вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о намерении России в этом году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить её до 70%.