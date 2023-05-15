«Ъ»: производители электроники попросили власти улучшить подготовку специалистов

Российские производители электроники обратились к правительству России с просьбой улучшить качество подготовки специалистов для отрасли.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга России Василия Шпака, направленное в апреле в Минпросвещения.

По данным газеты, Шпак передал ведомству совместное обращение консорциума «Вычислительная техника» и группы компаний «Бештау».

В этом обращении представители компаний призвали власти улучшить образовательные программы для специалистов в техникумах и колледжах на фоне «дефицита квалифицированных кадров в сфере радиоэлектроники».

В письме предлагается увеличить срок подготовки специалистов на год.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о намерении России в этом году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить её до 70%.