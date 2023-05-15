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Специалист Аверс посоветовала тщательно изучить юридические условия при выборе дома для аренды

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Основатель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс заявила, что при выборе загородного дома для аренды нужно тщательно изучить юридические и финансовые условия, а также физические характеристики объекта.
Специалист Аверс посоветовала тщательно изучить юридические условия при выборе дома для аренды
  • РИА Новости

«Поэтому ещё на этапе выбора дома нужно определиться с его назначением: будет ли он использоваться в качестве дачи или будет необходимо каждый день ездить на работу. Здесь важно обратить внимание на время пути, заранее, до заключения договора, проверить автомобильный трафик на этом направлении, узнать про качество дорог и график их ремонта», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, также стоит определиться с желаемыми условиями, например нужны ли ванна или баня. Кроме того, рекомендуется выяснить, как отапливается дом.

При изучении договора следует проверить право собственности и доверенность, обсудить с арендодателем вопросы, связанные с придомовой территорией.

«Важно проверить условия досрочного расторжения договора», — посоветовала Аверс.

Что касается финансовых условий, то важно узнать, как часто придётся вносить платежи, как возвращается депозит, как передаются деньги.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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