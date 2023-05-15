Объявлены финалисты Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета (ИРИ) объявил короткий список номинантов Национальной премии интернет-контента. Поступило более чем 500 заявок. В номинацию «Герои нашего времени» вошёл фильм RTД «Военкоры».

«Позитивный социально значимый контент может быть популярен. Национальная премия интернет-контента ровно о том, как сделать созидательный контент заметным для массовой аудитории», — заявил генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.

По его словам, среди финалистов много проектов от цифровых СМИ, Telegram-каналов, блогеров и журналистов.

В частности, в финал попали игровые сериалы «Стая», «Елизавета» и «Нулевой пациент», художественные фильмы «Чемпион мира» и «1941. Крылья над Берлином», мультфильмы «Три кота и море приключений», «Про Миру и Гошу» и «Бодо Бородо», короткометражный фильм «Выход», «Шоу ВиЛ» пранкеров Вована и Лексуса.

Также в списке представлены образовательный киножурнал «Хочу всё знать», песни SHAMAN, Вани Дмитриенко и Клавы Коки, музыкальные клипы Гарика Сукачёва и Басты, тревел-шоу «Куда глаза не глядят» и #Непровинция, проекты VK «Учитель года» и «VK под шубой. Место встречи Нового года».

«Главный критерий, по которому отбираются финалисты премии, — социальная направленность проектов, их созидательный эффект вместе с талантливой реализацией. Отмечу, что среди 500 заявок в лонг-листе значительная часть — это неигровые проекты. Это один из самых популярных жанров в мире сейчас», — сказал генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель продюсерского совета АНО «ИРИ» Тимур Вайнштейн.

Первая часть церемонии награждения пройдёт 18 мая, вторая — 7 июня.