Депутат Нилов поддержал идею создать специальный фонд для эффективного взыскания алиментов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о том, чтобы создать специальный государственный алиментный фонд с целью эффективного взыскания алиментов.

Нилов отметил, что поддерживает такую идею. По его словам, сегодня существуют такие инструменты для взыскания, как аресты счетов, имущества, ограничение на выезд, лишение специального права.

При этом, как подчеркнул парламентарий, всё равно сложно добиваться того, чтобы алименты в полном объёме выплачивались.

«От этого, прежде всего, страдают дети», — отметил депутат.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с предложением создать специальный государственный алиментный фонд с целью эффективного взыскания алиментов.