Совместному проекту RT и МВД «Не один на один» в июне исполняется пять лет

Совместному проекту RT и МВД «Не один на один», который посвящён защите законных прав соотечественников, в июне исполняется пять лет.

МВД и телеканал RT запустили совместный проект «Не один на один» 19 июня 2018 года.

Спустя несколько месяцев после старта проекта президент России Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики. После публикации этой концепции был принят ряд законопроектов, которые позволили значительно упростить порядок получения гражданства для соотечественников, желающих переехать жить из-за рубежа в Россию.

Как отметила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, проект является ярким примером конструктивного взаимодействия МВД с медиасообществом и за пять лет доказал свою эффективность и востребованность.

«Когда журналисты RT сообщают нам очередную историю о человеке, попавшем в сложную ситуацию, мы делаем всё от нас зависящее, чтобы помочь в самый короткий срок. Совместными усилиями нам удалось оказать содействие более чем 170 гражданам. Мы не только выдали им необходимые документы, но и вернули им веру в справедливость. Искренне благодарю коллектив RT за неравнодушие и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество», — заявила Ирина Волк.

За время работы проекта в редакцию обратились порядка 180 граждан, которые столкнулись с проблемами при оформлении российского гражданства.

Благодаря содействию Главного управления по вопросам миграции МВД России было выдано 73 российских паспорта, а также более 100 разрешительных документов, в том числе разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца и свидетельство участника госпрограммы переселения соотечественников.

Подробнее — в материале RT.