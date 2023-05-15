Сальдо: Херсонская область сможет обеспечить другие регионы сельхозпродукцией

Херсонская область планирует поставить свою сельхозпродукцию в другие субъекты России.

Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Мы ещё сможем наверняка накормить многие регионы Российской Федерации той знаменитой продукцией сельского хозяйства, которая произрастает на Херсонщине», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что правительство России направит более 800 млн рублей трём регионам на обновление сельхозпредприятий.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в стране с учётом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т.