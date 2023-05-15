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Исследование: 67% россиян считают, что спорт помогает добиваться успехов в карьере

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Служба исследований платформы hh.ru провела опрос, в ходе которого россияне поделились мнением относительно того, способствует ли спорт карьерному успеху.
Исследование: 67% россиян считают, что спорт помогает добиваться успехов в карьере
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», 67% респондентов выразили мнение, что регулярные занятия спортом помогают строить карьеру в других сферах, 22% не согласились с таким утверждением. 

Так, 80% опрошенных считают, что спорт учит достигать целей, 58% — что спорт делает человека более выносливым физически, 32% — что спорт помогает завязывать полезные знакомства, а 12% уверены, что спорт — это статус.

Однако 55% участников исследования отметили, что спорт отбирает слишком много времени, а 36% полагают, что спорт утомляет и отвлекает от рабочих обязанностей.

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