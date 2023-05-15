Автомобили «Москвич 3» в комплектации «комфорт» начали продавать в Москве и Петербурге
- РИА Новости
«Всего в наши автосалоны в начале мая поступило более 20 экземпляров «Москвич 3» этой комплектации», — сообщил он «Российской газете».
Автомобили комплектации «комфорт» снабжены такими опциями, как электропривод багажника и складывания боковых зеркал, подогрев сидений, боковые подушки и шторки безопасности, цифровая приборная панель, электрическая регулировка водительского сиденья.
Уточняется, что машина в подобной версии стоит 2,25 млн рублей.
Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.