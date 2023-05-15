В Москве хирурги провели две уникальные операции детям с пороком сердца
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Всего в России было проведено порядка 30 подобных операций, однако в столице это произошло впервые.
Так, уточняется, что детям в возрасте трёх и четырёх лет, страдающим врождённым пороком сердца, были установлены гомографты — биологические протезы сосудов и клапанов сердца. Благодаря инновационной методике, пациентам удастся избежать дополнительных операций.
Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.