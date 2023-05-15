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В Москве хирурги провели две уникальные операции детям с пороком сердца

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Столичные кардиохирурги из Морозовской ДГКБ впервые установили сердечные клапаны из донорских тканей двоим детям с пороком сердца.
В Москве хирурги провели две уникальные операции детям с пороком сердца
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Всего в России было проведено порядка 30 подобных операций, однако в столице это произошло впервые.

Так, уточняется, что детям в возрасте трёх и четырёх лет, страдающим врождённым пороком сердца, были установлены гомографты — биологические протезы сосудов и клапанов сердца. Благодаря инновационной методике, пациентам удастся избежать дополнительных операций.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

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