В Москве хирурги провели две уникальные операции детям с пороком сердца

Столичные кардиохирурги из Морозовской ДГКБ впервые установили сердечные клапаны из донорских тканей двоим детям с пороком сердца.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Всего в России было проведено порядка 30 подобных операций, однако в столице это произошло впервые.

Так, уточняется, что детям в возрасте трёх и четырёх лет, страдающим врождённым пороком сердца, были установлены гомографты — биологические протезы сосудов и клапанов сердца. Благодаря инновационной методике, пациентам удастся избежать дополнительных операций.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.