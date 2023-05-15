В России хотят упростить процесс выдачи субсидий на оплату ЖКУ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил рекомендации в правительство России, которые упростят получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом пишет газета «Известия».

«Согласно новым нормам, теперь будет необходимо только одно заявление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные документы чиновники должны будут запросить самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

«Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно», — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Ранее Правительство России увеличило тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС с 1 мая на 6,3%.

Также депутат Госдумы Светлана Разворотнева рассказала о принципах экономии на оплате ЖКУ.