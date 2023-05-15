В «Ростехе» заявили, что разработка зенитного комплекса «Птицелов» для ВДВ завершена
Об этом сообщает РИА Новости.
В госкорпорации отметили, что на базе БМП-3 ранее был создан зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем «Сосна».
«Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М», — говорится в сообщении.
По заявлению «Ростеха», основным отличием комплекса «Птицелов» является возможность десантирования из военно-транспортных самолётов парашютным способом.
Ранее в России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac.
Также сообщалось, что в России кратно нарастили производство БМП-3.