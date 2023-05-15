В «Ростехе» заявили, что разработка зенитного комплекса «Птицелов» для ВДВ завершена

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», завершил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта для Воздушно-десантных войск России.

Об этом сообщает РИА Новости.

В госкорпорации отметили, что на базе БМП-3 ранее был создан зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем «Сосна».

«Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М», — говорится в сообщении.

По заявлению «Ростеха», основным отличием комплекса «Птицелов» является возможность десантирования из военно-транспортных самолётов парашютным способом.

Ранее в России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac.

Также сообщалось, что в России кратно нарастили производство БМП-3.