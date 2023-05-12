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Техноблогер Трухачёв дал советы по выбору кондиционера

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Техноблогер Павел Трухачёв заявил, что при выборе кондиционера важно понять, что больше подходит конкретному дому.
Техноблогер Трухачёв дал советы по выбору кондиционера
  • Gettyimages.ru

«Кондиционер — это устройство, которое занимает пол-окна и издаёт больше шума, ведь вся его начинка находится в одном блоке. Из плюсов: в нём есть приток воздуха с улицы с охлаждением, а в некоторых случаях — и с обогревом. Минусы: из-за этого в кондиционере чаще нужно мыть фильтр от пыли», — рассказал он в беседе с «Москвой 24».

По его словам, сплит-система не занимает место у окна, но отнимает пространство стены. Как отметил эксперт, притока воздуха нет, но уровень шума меньше.

Трухачёв считает, что для установки в квартире или доме необходимо выбирать мобильный или оконный кондиционер, а сплит-систему — настенного типа или мульти.

«Также нужно будет учесть количество проживающих в помещении», — сказал эксперт.

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